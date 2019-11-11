Екскомандувач АТО: Надання ДБР доступу до стратегічних документів Генштабу загрожує нацбезпеці

Рішення Печерського райсуду Києва про надання доступу слідчим Держбюро розслідувань до документів Генштабу Міністерства оборони України, зокрема до Стратегічного плану застосування ЗСУ, загрожує нацбезпеці держави.

Про це заявив перший заступник голови оборонного комітету ВР, колишній командувач АТО Михайло Забродський (фракція "Європейська солідарність"), повідомляє пресслужба "ЄС".

"Хотілось би звернути увагу, як нещодавно було повідомлено, Печерський районний суд надав доступ своїм рішенням до Стратегічного плану застосування Збройних сил України, зокрема слідчим Державного бюро розслідувань. Одразу хочу пояснити: йдеться про документ, з яким в нашій країні взагалі знайомі в повному обсязі десяток, можливо, два десятка людей, включаючи Верховного головнокомандувача ЗСУ", – наголосив депутат.

"Це робиться саме в той час, коли, за заявами керівництва ДБР, вони не можуть забезпечити повною мірою секретність і відповідний режим у своєму відомстві", – підкреслив він.

Крім того, як заявив Забродський, це робиться в той час, коли дійсно є реальний ризик витоку інформації і, зокрема безконтрольного розповсюдження складових плану і інформації, яка міститься в цьому документі.

"Наша політична сила вбачає в цьому пряму загрозу національній безпеці. Тому що існує реальний ризик потрапляння цього документа в цілому, або окремих його елементів, в тому числі і в руки Росії як країни-агресора", – підкреслив парламентарій.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва дав ДБР доступ до стратегічного плану застосування Збройних сил України.