Окупанти на Донбасі застосували заборонені міномети, поранені четверо бійців

Збройні формування РФ та її найманці у середу 5 разів порушили режим припинення вогню, осколкові поранення отримали чотири військовослужбовці.

Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ": неподалік Травневого – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; біля Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів; поблизу Кримського – з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 2 обстріли: біля Пісків – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів; неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Упродовж поточної доби осколкові поранення отримали чотири військовослужбовці Об'єднаних сил.