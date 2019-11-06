Окупанти активно мінують місцевість біля лінії зіткнення та у "сірій зоні"

Російські окупаційні війська збільшили кількість робіт з мінування місцевості вздовж лінії зіткнення та у "сірій зоні".

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"З початку листопада зросла інтенсивність проведення ворогом інженерних робіт, у тому числі з мінування місцевості вздовж лінії зіткнення включно з так званою "сірою зоною", - повідомив Праута.

Разом з тим, наголосив речник, збільшилась кількість небойових втрат особового складу окупантів. Так, 1 листопада військовослужбовець одного з підрозділів 1 (Донецьк) АК ЗС РФ зазнав важких поранень внаслідок необережного поводження з протипіхотною міною під час її встановлення. Водночас командування окупантів приховує зазначений інцидент.