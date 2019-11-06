На Донбасі - сім обстрілів, біля Водяного окупанти гатили із заборонених мінометів

5 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли: двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; біля Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів; поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

3 обстріли російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": біля Горіхового – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Хутора Вільного – з АГСів; неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів.

Учора, 5 листопада, поранень унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

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З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по наших позиціях у районі Кримського. Обстріл тривав 35 хвилин. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.