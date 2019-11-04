На Донбасі окупанти 14 разів порушили "тишу", один захисник поранений

3 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомив штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли: біля Пісків і Пищевика – з РПГ та великокаліберних кулеметів; неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з гранатометів різних систем; біля Павлополя - зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 10 ворожих обстрілів: неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї та станкових протитанкових і автоматичних гранатометів; поблизу Хутора Вільного – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї; у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів; тричі біля Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів поблизу Зайцевого – з СПГ, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів; неподалік Південного – з великокаліберних кулеметів та ручних і станкових протитанкових гранатометів; біля Новозванівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Вчора, 3 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм обстріляли наші позиції неподалік Новолуганського. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.