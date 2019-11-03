У Золотому почали розмінування

На ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області розпочався процес розмінування.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

“Тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Зараз проходить технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очищення місцевості, забрудненої вибухонебезпечними предметами”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з графіком, розмінування триватиме до 9 листопада.

Як повідомлялося, розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте-4 тривало із 29 жовтня до 1 листопада.

Після розведення військ та розмінування на цій ділянці передбачається також демонтаж фортифікаційних споруд, що триватиме до 25 листопада.

При цьому командування ООС 30 жовтня запровадило в районі операції Об’єднаних сил режим "жовтий", який передбачає спеціальні повноваження для військовослужбовців та правоохоронців і водночас обмеження для цивільного населення.