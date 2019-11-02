Розмінування поблизу Золотого розпочнеться у неділю

На ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області завтра, 3 листопада, розпочнуться заходи з розмінування території.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Третього листопада на ділянці №2 розпочнуться заходи з пошуку та знищення вибухонебезпечних предметів і демонтажу споруд", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у штабі зазначили, що тривають заходи з розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

"Сьогодні представники вітчизняних та закордонних ЗМІ відвідали ділянку розведення №2, оглянули обладнані позиції українських військових, які ті зайняли після триденного етапу відведення сил і засобів. Окрім армійців, СЦКК, очільників Національної поліції та Національної гвардії в ООС журналісти мали змогу поспілкуватися з жителями населеного пункту Катеринівка", - додали у повідомленні.

Також повідомляється, що військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працюють у режимі "Жовтий", який запроваджено 28 жовтня.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника", - зауважили у штабі ООС. Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці розведення у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

У середу, 30 жовтня, командування ООС ввело в районі проведення операції Об’єднаних сил режим "жовтий", який передбачає спеціальні повноваження для військовослужбовців та правоохоронців і водночас обмеження для цивільного населення.

Передбачено, що загалом процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи: перший етап – відведення особового складу з обох сторін, другий – демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.