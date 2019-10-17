На Донбасі загинув старший матрос 36-ї бригади морської піхоти

У середу, 16 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ загинув старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти Степан Криль.

Про це повідомляє у Facebook 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

"З сумом повідомляємо про загибель нашого побратима. Вчора, близько 21:00, під час обстрілу противником позицій наших захисників, отримав несумісне з життям поранення старший матрос Криль Степан Валерійович. Степан був родом із Луганщини, з 2015 року став на захист Батьківщини, вчора - він відійшов до війська небесного. Спочивай з Богом брат-морпіх. Завжди з нами, завжди воїн, завжди побратим", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними пресцентру штабу ООС, 16 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, зенітних установок, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

За минулу добу, внаслідок обстрілів, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один – отримав поранення.