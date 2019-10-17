На Донбасі загинув старший матрос 36-ї бригади морської піхоти
Укрінформ
У середу, 16 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ загинув старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти Степан Криль.
Про це повідомляє у Facebook 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
"З сумом повідомляємо про загибель нашого побратима. Вчора, близько 21:00, під час обстрілу противником позицій наших захисників, отримав несумісне з життям поранення старший матрос Криль Степан Валерійович. Степан був родом із Луганщини, з 2015 року став на захист Батьківщини, вчора - він відійшов до війська небесного. Спочивай з Богом брат-морпіх. Завжди з нами, завжди воїн, завжди побратим", - йдеться у повідомленні.
За минулу добу, внаслідок обстрілів, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, а ще один – отримав поранення.