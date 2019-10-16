"Спецслужби Л/ДНР" вербують в'язнів, яких повертають з окупованого Донбасу

Служба безпеки України блокує спроби псевдоспецслужб "Л/ДНР" використовувати засуджених громадян для підривної діяльності проти України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Контррозвідники Служби безпеки фіксують масові факти вербування представниками так званих "МДБ Л/ДНР "громадян України, яких передають із колоній на тимчасово окупованих територіях до українських пенітенціарних установ для подальшого відбування покарання", - йдеться у повідомленні.

Як встановлено, створені та контрольовані російськими окупантами псевдоспецслужби через адміністрації колоній навмисно перешкоджають переведенню засуджених, аби змусити їх надати письмову згоду на співробітництво. Вони мали виконувати завдання на шкоду державній безпеці України як під час перебування в колонії, так і після звільнення. При цьому, за особистими свідченнями багатьох з них, терористи вдаються до фізичного та психологічного тиску, у тому числі через кримінальних авторитетів та інших засуджених, схильних до насильницьких дій, а також створюють нестерпні умови утримання.

Зокрема, серед в’язнів, які у 2019 році були етаповані на контрольовану Україною територію, контррозвідка СБУ в різних регіонах країни виявила одинадцять завербованих осіб та двадцять засуджених, стосовно яких здійснювалися вербувальні підходи.

За свідченнями одного із засуджених, який відбував покарання у Свердловській виправній колонії № 38 ТОТ Луганської області, під психологічним і фізичним тиском його змусили надати письмову згоду на співробітництво із силовими структурами псевдореспубліки. При цьому йому було надано псевдонім, відпрацьовано завдання та канали конспіративного зв’язку.

Також виявлено факти використання засуджених для сприяння діяльності незаконних збройних формувань. Зокрема, жителя Дніпропетровщини, який у 2014 році відбував покарання на території Донецької області, було залучено до робіт на одному з блокпостів терористичного угруповання "Бєзлєра".

За кожним виявленим фактом здійснюється перевірка та правова оцінка щодо наявності ознак злочину, передбаченого ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України вкотре наголошує, що згідно зі ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. Але громадянин України звільняється від кримінальної відповідальності, якщо він на виконання злочинного завдання не вчинив жодних дій і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ворожою спецслужбою.