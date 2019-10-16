InformNapalm викрив ГРУшника, який брав участь у спецопераціях РФ у Криму та на Донбасі

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm знайшли фотодокази, які підтверджують участь військовослужбовця 22-ї бригади спецпризначення ГРУ в операції із захоплення Криму та його можливу участь в спецопераціях на окупованому Донбасі.

Про це йдеться у публікації на сайті спільноти.

Як зазначається, у ході моніторингу сторінок російських військових у соцмережах волонтери InformNapalm звернули увагу на профіль Євгена Павлова з м. Ростов-на-Дону, 1993 року народження. Цей чоловік зазначив, що проходив строкову службу в 2011-2012 роках у військовій частині 11659, 22-ї бригади спецпризначення ГРУ Росії, місце дислокації - н.п. Степной, Ростовська область.

Подальший аналіз його соціальної сторінки та сторінок його друзів підтвердив, що Павлов дійсно проходив строкову службу в зазначеному підрозділі ГРУ РФ у вказані роки, а після цього продовжив службу за контрактом. Особливу увагу волонтери InformNapalm звернули на фото, на якому Павлов стоїть поруч із літаком Міг-29 з бортовим номером "04" синього кольору. У коментарях під фото, які датовані квітнем 2014 року, він зазначає, що це не в Ростові.

При детальному аналізі вдалося розпізнати, що на фото - український літак Міг-29 з аеродрому Бельбек, який розташований у Севастополі, в окупованому Криму. Фото зроблене в березні 2014 року, під час операції захоплення російськими військами Криму.

InformNapalm також наводить фото для порівняння елементів літака, які підтверджують, що це той самий Міг-29, який був захоплений у Криму.

"10 квітня 2014 року після узгодження з російською стороною українські військові розпочали вивезення своєї авіаційної техніки та майна з Криму. Крім Бельбека, вивозили техніку з колишнього Державного авіаційного науково-випробувального центру Збройних сил України, що в Кіровському, а також інших захоплених ворогом українських військових частин. До червня 2014 року Україна вивела з окупованої території 63 літаки та 29 вертольотів, серед яких був і цей Міг-29 з синім бортовим номером "04". Кожний літак для перевезення розстиковували та завантажували кранами на автомобілі КрАЗ", - нагадали у спільноті.

Також підтверджує, що Павлов брав участь в операції захоплення Криму, і фото, зроблене на набережній Севастополя, додали в InformNapalm.

Ще одним доказом участі в операції із захоплення Криму є фото з нагородами, серед яких і медаль за Крим. На цих фото Павлов вже позує у формі МНС Росії.

При цьому InformNapalm зауважує, що прямих доказів його участі в боях на Донбасі немає, але є фото біля машин, схожих на ті, що неодноразово слідували колонами "гуманітарного конвою" через неконтрольовані ділянки кордону. Такі самі машини зустрічалися у фігурантів дослідження InformNapalm про військовиків 108-го десантно-штурмового полку РФ, які брали участь в окупації Криму і "гумконвоях" на Донбас. Тоді один з російських військових, який також пішов на службу в МНС, робив селфі на фоні дорожнього знаку біля Луганська.

"Цікаво, що військова прокуратура України в переліку підрозділів ЗС РФ, які забезпечували окупацію Криму, також вказувала військову частину 11659, 22-гу бригаду спецпризначення ГРУ, тому це дослідження на прикладі конкретного військовика підтверджує ці дані", - йдеться у публікації.

В InformNapalm нагадали, що військовослужбовці 22-ї бригади спецпризначення ГРУ неодноразово потрапляли і в фокус досліджень спільноти щодо Донбасу. Так, у червні 2015 року спільнота InformNapalm оприлюднила розслідування, в якому в окупованому бойовиками Луганську були ідентифіковані троє військовослужбовців бригади зі знаками розрізнення "Новоросії": Іскандер Гаріпов, Олександр Рязанцев та Микола на прізвисько "Сварожич". Окрім них, у розслідуванні було ідентифіковано ще низку військовослужбовців ГРУ, що брали участь у боях на Донбасі, зокрема Віталія Фаттахова.

У березні 2017 року було також ідентифіковано військовика 22-ї бригади ГРУ ЗС РФ Максима Апанасова, який воював під прикриттям терористичної організації "ДНР".

У червні 2017 року, в ході бою поблизу с. Жолобок Луганської області, військовослужбовці ЗСУ взяли в полон військовослужбовця 22-ї окремої бригади спеціального призначення ГРУ РФ Віктора Агеєва, якого 7 вересня 2019 року у складі групи інших бойовиків, терористів та диверсантів передали РФ в обмін на українських політичних в’язнів.

Як повідомлялося, Росія неодноразово заперечувала присутність своїх військових на території України.