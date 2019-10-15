Зеленський звільнив з військової служби ексміністра часів Кучми

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Кузьмука з військової служби у відставку за віком.

Відповідний указ №751/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Звільнити генерала армії України Кузьмука Олександра Івановича з військової служби у відставку за віком з правом носіння військової форми одягу”, - ідеться в документі.

Як відомо, Олександр Кузьмук був міністром оборони України з липня 1996 року до жовтня 2001 року та з вересня 2004 року до лютого 2005 року.