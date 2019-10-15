На Луганщині взяли під варту бойовика з батальйону "Зоря"

На Луганщині застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо бойовика так званого батальйону «Зоря» терористичної організації «ЛНР».

Про це повідомляє обласна прокуратура.

«Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за фактом участі громадянина України у діяльності терористичної організації», - йдеться у повідомленні.

За матеріалами слідства, у серпні 2014 року уродженець Харкова добровільно вступив до лав незаконного збройного формування «2-ї артилерійської батареї батальйону «Зоря». Він пройшов навчання з бойової підготовки та отримав автомат Калашникова. У складі збройного підрозділу силового блоку «ЛНР» брав участь в обстрілах українських територій та бойових діях на лінії зіткнення в Луганській області.

Крім того, за наказом псевдокерівників незаконного збройного формування на бойовика покладалися обов’язки розрахування засобів ураження при здійсненні збройного спротиву силам та засобам, задіяним в АТО.

Зазначається, що за проходження «військової служби» у так званому батальйоні «Зоря» громадянин щомісяця отримував 100 доларів США.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

За клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.