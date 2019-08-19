СБУ затримала "бойового кота", якого "ДНР" оголосила у розшук

“Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Шахтарська, перебуваючи на території Донецької області у місцях позбавлення волі за скоєння тяжкого злочину, у квітні 2014 року був звільнений з в’язниці за умови приєднання до лав незаконних збройних формувань. У Слов’янську він приєднався до терористичної групи під керівництвом Гіркіна (Стрелкова). Перебуваючи на посаді стрілка, він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель Слов’янська, постачанні з Росії на територію Донецької області зброї та боєприпасів, виконував завдання з коригування артилерійських обстрілів сил антитерористичної операції, а також зі зброєю в руках протистояв Збройним силам України”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, згодом бойовик перейшов до терористичного підрозділу “Бойові коти” 7-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу народної міліції “ДНР”. Встановлено, що у 2017 році на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини бойовика було звинувачено у розбої і оголошено у розшук так званими правоохоронними органами “ДНР”.

Наприкінці липня 2019 року зловмисник прибув на територію Запорізької області, де переховувався у своїх родичів, які переїхали у регіон з початком бойових дій на Донбасі. Правоохоронці затримали колишнього бойовика за місцем тимчасового проживання.

Слідчі Служби безпеки України повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Фото: www.ssu.gov.ua