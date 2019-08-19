Минулої доби на Донбасі загинув один воїн, троє поранені

У неділю, 18 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил в одному з підрозділів Нацгвардії загинув військовий, троє отримали поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Близько 18.00 години в районі проведення операції Об'єднаних сил в одному з підрозділів Національної гвардії України загинув 1 військовослужбовець та 3 отримали поранення середньої та легкої важкості", - йдеться в повідомленні.

Пораненим було надано невідкладну медичну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує.

Зазначається, що надзвичайна подія відбулася через порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами.

Правоохоронними органами зі складу Об'єднаних сил на місці події проводяться оперативно-слідчі дії щодо встановлення обставин і причин загибелі одного та поранення трьох військовослужбовців Національної гвардії України.

Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.