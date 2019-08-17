На Донбасі окупанти тричі порушили "тишу", втрат немає
Укрінформ
Станом на 20.00 суботи російсько-окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Павлополя з напрямку Українського – з автоматичного гранатомета; поблизу Водяного з напрямку Ужівки – зі стрілецької зброї; біля Лебединського з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілів противника не зафіксовано.
Фото: ООС