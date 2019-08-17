На Донбасі окупанти тричі порушили "тишу", втрат немає

Станом на 20.00 суботи російсько-окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Павлополя з напрямку Українського – з автоматичного гранатомета; поблизу Водяного з напрямку Ужівки – зі стрілецької зброї; біля Лебединського з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї.

Читайте також: Окупанти не дали ОБСЄ встановити камеру біля Золотого

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілів противника не зафіксовано.

Фото: ООС