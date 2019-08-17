Майже 400 майбутніх офіцерів запасу склали військову присягу в Києві

Майже 400 майбутніх офіцерів запасу склали військову присягу в Києві

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Укрінформ
У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського відбулась урочиста церемонія складання Військової присяги на вірність українському народові випускниками кафедри військової підготовки.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Навчання за оновленою програмою військової підготовки в університеті протягом двох років пройшли 384 майбутніх офіцерів запасу, серед яких є 44 дівчини-випускниці. Випускники представляють понад 50 закладів вищої освіти з усіх регіонів України, і серед них троє – учасники АТО/ООС, ще 10 вже мають досвід служби в армійських лавах, тож складали Військову присягу ще до початку навчання”, - розповіли Укрінформу під час урочистостей.

Майбутні офіцери склали військову присягу у Києві / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Майбутніх фахівців готували за 9 спеціальностями: бойове застосування механізованих та інженерно-технічних з’єднань, військових частин і підрозділів; організація пожежної безпеки, соціальна психологія, політологія, математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем, фінансове забезпечення і економіка бойової та господарчої діяльності військ.

Гостям заходу випускники продемонстрували результати своїх навичок, зокрема, рівень стройової виправки, виконання стройових прийомів зі зброєю - СКС карабінами та АК-74, виконання елементів рукопашного бою. Крім того, офіцери продемонстрували майстерність з таеквон-до, тактичні дії механізованого взводу, інженерних підрозділів та ін.

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Як повідомлялось, з 2001 року в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського підготовлено понад 12 000 офіцерів запасу. Окрім студентів закладів вищої освіти в університеті також здійснюється військова підготовка фахівців бойових спеціальностей з-поміж громадян України – учасників ООС (АТО).

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