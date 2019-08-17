Майже 400 майбутніх офіцерів запасу склали військову присягу в Києві

“Навчання за оновленою програмою військової підготовки в університеті протягом двох років пройшли 384 майбутніх офіцерів запасу, серед яких є 44 дівчини-випускниці. Випускники представляють понад 50 закладів вищої освіти з усіх регіонів України, і серед них троє – учасники АТО/ООС, ще 10 вже мають досвід служби в армійських лавах, тож складали Військову присягу ще до початку навчання”, - розповіли Укрінформу під час урочистостей.

Майбутні офіцери склали військову присягу у Києві / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Майбутніх фахівців готували за 9 спеціальностями: бойове застосування механізованих та інженерно-технічних з’єднань, військових частин і підрозділів; організація пожежної безпеки, соціальна психологія, політологія, математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем, фінансове забезпечення і економіка бойової та господарчої діяльності військ.

Гостям заходу випускники продемонстрували результати своїх навичок, зокрема, рівень стройової виправки, виконання стройових прийомів зі зброєю - СКС карабінами та АК-74, виконання елементів рукопашного бою. Крім того, офіцери продемонстрували майстерність з таеквон-до, тактичні дії механізованого взводу, інженерних підрозділів та ін.

Як повідомлялось, з 2001 року в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського підготовлено понад 12 000 офіцерів запасу. Окрім студентів закладів вищої освіти в університеті також здійснюється військова підготовка фахівців бойових спеціальностей з-поміж громадян України – учасників ООС (АТО).