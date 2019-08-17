На Волині перші десять капеланів отримали посвідчення добровольців АТО/ООС

У Луцьку перші десять капеланів, які надавали духовну підтримку бійцям АТО/ООС, отримали посвідчення добровольців і подяки від Волинської обласної ради.

Про це повідомляє пресслужби Волиньради.

"Сьогодні перші 10 капеланів-добровольців отримали посвідчення та подяки від обласної ради", - йдеться у повідомленні.

Як нагадали в облраді, на одній із сесій депутатами було прийнято рішення «Про визнання статусу бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету в російсько-українській війні». Пізніше в цей документ внесли зміни, якими передбачено визнання статусу капеланів-добровольців.

"Переконаний, що й надалі ми всі, представницька та виконавча гілки влади, а також громадські організації, будемо тісно працювати в плані визнання воїнів-добровольців, які віддавали своє життя і здоров'я заради Незалежності України. Дякую за вашу місію і жертовність", - зазначив перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук.

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Директор департаменту соцзахисту ОДА Оксана Гобод повідомила, що капелани-добровольці отримуватимуть щорічну виплату в розмірі 10 тис. грн. Депутат обласної ради Олександр Пирожик, який донедавна очолював комісію з визнання добровольців, припускає, що цьогорічні виплати можуть бути здійснені вже до свята Покрови Пресвятої Богородиці.