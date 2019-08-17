Російські найманці за останню добу 13 разів обстріляли сили ООС

16 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці дванадцять разів порушили режим припинення вогню, ще один обстріл окупанти здійснили вночі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, в районі "Північ" - ще три", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було, додали у штабі.

"Від початку поточної доби противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"", - резюмували в командуванні сил ООС.