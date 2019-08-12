Хомчак представив особовому складу нового командувача Обʼєднаних сил

Під час робочої поїздки на Донеччину начальник Генштабу Руслан Хомчак представив особовому складу новопризначеного командувача Обʼєднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"Сьогодні, 12 серпня, під час робочої поїздки на Донеччину начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак представив особовому складу Об'єднаного командного пункту Об'єднаних сил новопризначеного командувача ОС генерал-лейтенанта Кравченка Володимира Анатолійовича", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Хомчак висловив переконання в тому, що особовий склад Об'єднаних сил на чолі з генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком продовжить виконувати на високому рівні найважливіше із завдань, яке стоїть сьогодні перед Збройними Силами України та загалом, державою.

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Як повідомляв Укрінформ, генерал-лейтенант Володимир Кравченко був призначений командувачем Об'єднаних сил Указом Президента України №579 від 5 серпня 2019 року.