У Львові нагородили собак, які служили разом із хазяями на Донбасі

12 собак, які разом зі своїми хазяями були на фронті, отримали нагороди на Львівському кінологічному фестивалі.

Усіх чотирилапих героїв нагородили пам’ятними відзнаками «За службу Україні», повідомляє Армія Inform.

"Наша мета – показати, що і у мирному житті, й на війні собаки завжди поруч зі своїми господарями", – зазначила організатор фестивалю Наталя Лелик.

Можливо, не кожен з чотирилапих героїв знає всі тонкощі виставкового етикету. Проте у них чимало інших бойових чеснот.

От , наприклад, французький бульдог із позивним Чупакабра має бойове уламкове поранення, і на його рахунку 27 врятованих життів українських бійців, яких він знайшов під завалами будинків у Мар’їнці.

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А от герой Айдар, під час служби на блокпосту поблизу Станиці Луганської допоміг знешкодити розвідувально-диверсійну групу ворога та знайшов два автомати Калашникова, що були приховані в автомобілі порушників.