У Львові нагородили собак, які служили разом із хазяями на Донбасі
Усіх чотирилапих героїв нагородили пам’ятними відзнаками «За службу Україні», повідомляє Армія Inform.
"Наша мета – показати, що і у мирному житті, й на війні собаки завжди поруч зі своїми господарями", – зазначила організатор фестивалю Наталя Лелик.
Можливо, не кожен з чотирилапих героїв знає всі тонкощі виставкового етикету. Проте у них чимало інших бойових чеснот.
От , наприклад, французький бульдог із позивним Чупакабра має бойове уламкове поранення, і на його рахунку 27 врятованих життів українських бійців, яких він знайшов під завалами будинків у Мар’їнці.
А от герой Айдар, під час служби на блокпосту поблизу Станиці Луганської допоміг знешкодити розвідувально-диверсійну групу ворога та знайшов два автомати Калашникова, що були приховані в автомобілі порушників.