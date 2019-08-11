Штаб назвав ім’я нацгвардійця, який загинув у бою під Світлодарськом

Командування операції Об'єднаних сил висловило співчуття родичам військовослужбовця Нацгвардії молодшого лейтенанта Романа Романенка, який загинув 10 серпня у бою під Світлодарськом.

Про це повідомляє пресцентр ООС

"Командування операції Об'єднаних сил висловлює глибоке співчуття близьким та родичам з приводу загибелі у бою з російськими окупантами бойового побратима, військовослужбовця Національної гвардії України молодшого лейтенанта Романенка Романа Сергійовича. Вкрай важко підібрати слова, які б дозволили послабити душевний біль від втрати рідної людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами..." - зазначається у повідомленні.

Як відомо, 10 серпня російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ООС під Світлодарськом із гранатомета. Тоді молодший лейтенант Романенко отримав смертельні поранення.