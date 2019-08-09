Укроборонпром “прокачає” патрульні катери Island

ДП "Дослідно-проєктний центр кораблебудування", що входить до складу концерну "Укроборонпром", розпочало розробку варіанту модернізації патрульних катерів Island, які у вересні минулого року були передані США Військово-морським силам України.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

“Модернізація катерів буде направлена на максимальне підвищення бойової ефективності. Наразі фахівцями підприємства вже отримано необхідну технічну документацію щодо катерів, яка дозволяє здійснити модернізацію із використанням всіх можливостей Island”, - йдеться в повідомленні.

За словами генерального конструктора ДП "Дослідно-проєктний центр кораблебудування" Вадима Борисова, наразі готуються пропозиції для командування ВМС. “На нашу думку, проєкт має передбачати, що модернізація катерів Island здійснюватиметься на Миколаївському суднобудівному заводі", – цитує Борисова пресслужба.

Як зазначається, остаточний варіант модернізації буде прийнято після того, як ВМС України отримає широкий практичний досвід застосування Island.

У пресслужбі також нагадали, що катери типу Island – це швидкохідні патрульні катери Берегової охорони США, призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій в прибережних водах. У вересні 2018 року два такі катери були передані США Військово-морським силам України.

Фото: Укроборонпром