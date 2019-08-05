Колишні бранці терористів розповіли про катівні "ЛНР"

"З початку 2019 року вже 11 людей надали Службі безпеки України свідчення про факти фізичного насильства та моральних знущань над українськими заручниками в катівнях на тимчасово окупованій території Луганщини", - зазначається в повідомленні.

В одному з відео, зокрема, йдеться про те, що до правоохоронців звернувся житель Станично-Луганського району, якого проросійські найманці безпідставно звинуватили у зв`язках із українськими спецслужбами та піддали жорстоким катуванням.

Чоловік повідомив, що під час перебування у батька в Луганську його неодноразово затримували представники "МГБ ЛНР". Вдаючись до методів фізичного тиску, терористи намагалися "вибит" з чоловіка зізнання у міфічних злочинах. На останок бандити вивезли його за місто і після чергового побиття наказали повертатись на контрольовану українською владою територію.

Жителька Лисичанська надала свідчення про своє перебування у камері Луганського слідчого ізолятора. Жінка повідомила, що крім неї там була ще одна дівчина, яку "спецслужба" бойовиків звинуватила у шпигунській діяльності проти квазіреспубліки. Терористи жорстоко катували "шпигунку": неодноразово піддавали побиттю і тортурам електрострумом. Щоб створити необхідний відеосюжет для свого пропагандистського телеканалу, бойовики змусили її переказати підготований ними текст із "каяттям". Так званий суд "ЛНР" засудив дівчину до 12 років ув’язнення.

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Крім того, за словами жительки Лисичанська, до в’язнів, які утримувалися в ізоляторі за звинуваченням у вбивствах та інших тяжких кримінальних злочинах, адміністрація ставилася значно гуманніше, ніж до українських патріотів.