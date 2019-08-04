Піротехніки у зоні ООС показали, чим заміновані території

Піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних сил протягом тижня вилучили та знешкодили 137 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

“Піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних сил протягом тижня 68 разів залучалися для проведення робіт по обстеженню та розмінуванню територій, обстежено 48 га території, вилучено та знешкоджено 137 вибухонебезпечних предметів”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що впродовж тижня сили та засоби підрозділів ДСНС зі складу Об'єднаних сил залучались до піротехнічних робіт, відновлення житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів, а також до забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей.

“Особовим складом ДСНС, продовжуються аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка, Гранітне та Чермалик, за тиждень відновлено 9 будинків, всього з початку проведення Операції відновлено 418 житлових будинків”, - ідеться у повідомленні.

Також повідомляється, що рятувальниками в пунктах надання допомоги населенню розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду було надано медичну та психологічну допомогу 1346 особам.

На території Донецької та Луганської областей пожежна і техногенна обстановка була контрольованою. Завдання поставлені підрозділам ДСНС в районі проведення операції об’єднаних сил виконані.

Як інформують у пресцентрі, всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучались 4020 разів, обстежено 5551 га території та 16,29 га акваторії, вилучено та знешкоджено 21819 ВНП.