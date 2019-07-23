Демонтоване озброєння з крейсера «Україна» встановлять на кораблях ВМС

Доручення по демілітаризації недобудованого ракетного крейсера «Україна», який знаходиться на території ДП «Миколаївський суднобудівний завод», вже підписане і незабаром заводчани приступлять до виконання робіт.

Про це сказав генеральний директор Миколаївського суднобудівного заводу Валерій Калашников під час брифінгу 23 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я його ще не бачив, але точно, на 100 відсотків знаю, що доручення щодо демілітаризації недобудованого крейсера «Україна» вже підписано. Це буде не розбазарювання, а чіткий процес демілітаризації. Демонтоване озброєння та обладнання буде встановлено на кораблях ВМС», - зазначив Калашников.

За його словами, процес демілітаризації займе до 3 років. Причому, будуть задіяні фахівці різних підприємств, зокрема, «Ера», «Зоря-Машпроект» та інші.

Варто зазначити, що сьогодні на заводі працює лише 309 людей.

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Ракетний крейсер «Україна» було спущено на воду 29 років тому. Вже багато років його будівництво "заморожене" на стадії готовності 95%. Питання про його демілітаризацію порушувалося вже неодноразово, але досі вирішене було.

Як повідомляв Укрінформ, за дорученням Президента України Володимира Зеленського працівникам державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» виплатять заборгованість із заробітної плати у сумі 54,8 млн грн та 31,7 млн грн для виплат компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату, а також податків і зборів, пов’язаних із розрахунком за оплату праці.