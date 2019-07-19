Група компаній "Мотор Січ" два роки фінансувала терористичну організацію "ДНР" - СБУ

Співробітники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність групи компаній "Мотор Січ", яка протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби у межах досудового розслідування встановили, що посадовці відокремленого підрозділу групи ("Мотор Січ - ред.") – "Сніжнянський машинобудівний завод", який розташований на тимчасово окупованій території Донецької області, при здійсненні господарської діяльності розробили та реалізували механізм проведення безтоварних операцій із суб’єктами підприємницької діяльності, розташованими на території України, РФ та так званої "Донецької народної республіки". У результаті оборудки до "Центрального Республиканского банка ДНР" надходили платежі "Сніжнянського машинобудівного заводу" у вигляді сплати непередбачених чинним українським законодавством, так званих "податків та інших обов’язкових платежів"", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці задокументували, що зокрема за 2015 рік Сніжнянський машинобудівний завод до бюджету "ДНР" сплатив понад 32 мільйона російських рублів.

“Заводом також здійснювалась передача на безоплатній основі товарно-матеріальних цінностей для потреб так званих "Міністерства доходів та зборів Донецької народної республіки", через яке безпосередньо фінансувались незаконні збройні формування бойовиків”, - поінформували у спецслужбі.

Слідчі Служби безпеки України оголосили підозру директору та начальнику фінансового відділу Сніжнянського машинобудівного заводу у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство для встановлення всіх інших осіб, причетних до фінансування терористичної діяльності.

Як повідомлялося, журналісти Bihus.Info на початку місяця оприлюднили інформацію, що нібито підприємство "Мотор Січ", попри заборону на експорт військової техніки до РФ, постачає деталі для двигунів російській армії, а після 2017 року - через спорідненого боснійського посередника.