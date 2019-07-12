На Донбасі від кулі снайпера загинув військовий зі Львівщини

У зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера загинув 29-річний Володимир Салітра зі Львівщини. Житель села Волиця Жовківського району служив у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила.

Про це повідомляє прес-служба Жовківської райдержадміністрації. "У зоні проведення ООС від кулі снайпера загинув житель села Волиця Жовківського району, 29-річний Володимир Богданович Салітра. Новітній Герой проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила", - йдеться у повідомленні. У РДА висловили співчуття близьким та рідним Солодимира Салітри. Як повідомляв Укрінформ, за даними штабу ООС, минулої доби, 11 липня, окупанти здійснили 24 обстріли. Загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранень.