Під час обстрілу вантажівки ЗСУ загинув молодший сержант Антон Фака

10 липня у результаті влучання керованої ракети окупантів у вантажний автомобіль КрАЗ загинув військовослужбовець 406-ї окремої артилерійської бригади Військово-Морських сил України Антон Фака.

Про це повідомляє 406 ОАБр ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗС України у Facebook.

"З великою скорботою повідомляємо, що... 10 липня 2019 року ми втратили нашого побратима через збройну агресію російсько-терористичних угрупувань. Загинув справжній патріот своєї країни - молодший сержант Антон Фака. Таким ми його і запам’ятаємо, як і те, хто це зробив. Командування бригади та товариші щиро співчувають родичам загиблого і, при першій нагоді, обов’язково нагадають його ім'я окупантам", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 10 липня внаслідок влучання керованої ракети окупантів у вантажний автомобіль КрАЗ загинув один український військовий. Ще один отримав поранення середньої важкості.