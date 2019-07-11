Червоний Хрест привіз 162 тонни гумдопомоги на окупований Донбас

Червоний Хрест привіз 162 тонни гумдопомоги на окупований Донбас

Укрінформ
Минулої доби через КПВВ “Новотроїцьке” прослідували 9 вантажівок місії Міжнародного комітету Червоного Хреста загальною вагою 161,9 тонни гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби. 

“Через КПВВ «Новотроїцьке» до ТОТУ прослідувало 9 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем (будівельні матеріали, продуктові та гігієнічні набори) від Міжнародного Комітету Червоного Хреста загальною вагою 161,9 тонни”, - йдеться у повідомленні.

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