Червоний Хрест привіз 162 тонни гумдопомоги на окупований Донбас

Минулої доби через КПВВ “Новотроїцьке” прослідували 9 вантажівок місії Міжнародного комітету Червоного Хреста загальною вагою 161,9 тонни гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

“Через КПВВ «Новотроїцьке» до ТОТУ прослідувало 9 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем (будівельні матеріали, продуктові та гігієнічні набори) від Міжнародного Комітету Червоного Хреста загальною вагою 161,9 тонни”, - йдеться у повідомленні.