Зеленський і Туск відбули до Луганської області

Президент України Володимир Зеленський і президент Євроради Дональд Туск відбули до Луганщини, де заслухають доповідь про безпекову ситуацію в районі проведення ООС.

Про це повідомляє Офіс президента України.

"Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Дональд Туск відбули до Луганської області, де заслухають доповідь про поточну безпекову ситуацію в районі проведення ООС. Вони відвідають Станицю Луганську та поспілкуються з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та місцевими мешканцями. Також Зеленський і Туск ознайомляться з гуманітарними проектами, що реалізуються за підтримки ЄС", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 7 липня, Президент України Володимир Зеленський відвідує Одеську та Луганську області. На Луганщині запланована його зустріч з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Фото: Офіс Президента України