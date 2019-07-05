На горі Карачун вшанували пам'ять загиблих воїнів

На горі Карачун у 5-ту річницю звільнення міст півночі Донеччини вшанували пам'ять загиблих українських воїнів.

Про це 5 липня на своїй сторінці у Facebook повідомив ексглава Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Олександр Куць.

«На Карачуні відзначили 5-ту річницю звільнення міст півночі Донецької області від російсько-окупаційних військ... Поклали квіти до меморіалів та хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто ціною власного життя зупинив просування російських окупантів вглиб нашої країни», - написав він.

Всеукраїнська акція "Донеччина зустрічає своїх захисників" у Карачуні / Фото: Олександр Куць, Facebook

Куць зазначив, що Всеукраїнська акція «Донеччина зустрічає своїх захисників», яка проводиться на Карачуні вже третій рік поспіль, цього року зібрала сотні військових, нацгвардійців, представників громадськості.

«Особливо приємно було бачити на цьому заході молодь та дітей. Це правильно і символічно, адже молоде покоління має знати цю сторінку нашої історію від очевидців подій. Російсько-українська війна ще триває, попереду - звільнення окупованого Криму, Донеччини й Луганщини та відновлення територіальної цілісності української держави», - зауважив Куць.