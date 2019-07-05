На горі Карачун вшанували пам'ять загиблих воїнів

На горі Карачун вшанували пам'ять загиблих воїнів

Фото
Укрінформ
На горі Карачун у 5-ту річницю звільнення міст півночі Донеччини вшанували пам'ять загиблих українських воїнів.

Про це 5 липня на своїй сторінці у Facebook повідомив ексглава Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Олександр Куць.

«На Карачуні відзначили 5-ту річницю звільнення міст півночі Донецької області від російсько-окупаційних військ... Поклали квіти до меморіалів та хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто ціною власного життя зупинив просування російських окупантів вглиб нашої країни», - написав він.

Всеукраїнська акція "Донеччина зустрічає своїх захисників" у Карачуні / Фото: Олександр Куць, Facebook

Куць зазначив, що Всеукраїнська акція «Донеччина зустрічає своїх захисників», яка проводиться на Карачуні вже третій рік поспіль, цього року зібрала сотні військових, нацгвардійців, представників громадськості.

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«Особливо приємно було бачити на цьому заході молодь та дітей. Це правильно і символічно, адже молоде покоління має знати цю сторінку нашої історію від очевидців подій. Російсько-українська війна ще триває, попереду - звільнення окупованого Криму, Донеччини й Луганщини та відновлення територіальної цілісності української держави», - зауважив Куць.

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