В Україні розсекретять державне оборонне замовлення - Аваков

У наступному фіскальному році кількість засекречених позицій у державному оборонному замовленні буде суттєво скорочено.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Україна Арсен Аваков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Уже було сказано про необхідність зняття грифу “таємно” із значної кількості позицій державного оборонного замовлення, оскільки часто за цим грифом ховаються схеми. У РНБО нещодавно була проведена нарада і вирішено, що в наступному бюджеті відбудеться кілька разове скорочення по номенклатурі секретного державного оборонного замовлення”, - сказав Аваков.

Читайте також: Україна готує контракт із Канадою на поставки бронетехніки

Він додав, що такий крок відкриє можливість проведення конкурсних закупівель. “Це - складова абсолютно іншої філософії”, - наголосив міністр.