У разі потреби повернення на позиції у Станиці буде дуже складним – генерал

Ціна повернення на позиції, які українська армія займала до розмежування в Станиці Луганській, буде дуже високою.

Про це заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал Михайло Забродський.

"Що стосується завдання, яке може бути поставлене – ну, це суть військової справи. Якщо наказ буде відданий, то буде зроблено все для того, щоб його виконати. Але з точки зору виконання цього наказу і можливих навіть жертв – його виконання буде дуже ускладнене саме цим відведенням", - заявив військовий.

Як повідомлялося, минулого тижня відбулося розведення сил поблизу Станиці Луганської на передовій ООС в Луганській області. Виконання сторонами його умов підтвердили в спостережній місії ОБСЄ.