Британські військові тренують гірських штурмовиків на Закарпатті

На Закарпатті проходять міжнародні навчання для військових за програмою ORBITAL.

40 військовослужбовців британської армії поділяться навичками з українцями щодо тактичної та контрснайперської підготовки та тактичної медицини.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив Богдан Петрик, начальник прес-служби 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

“На Закарпатті проходять міжнародні навчання для військових за програмою ORBITAL, вони стартували 8 червня. Це програма підготовки українських військовослужбовців відповідно до стандартів НАТО під керівництвом військових із Британії,” - повідомив Богдан Петрик.

За його словами, 40 британських офіцерів приїхали на Закарпаття, вони поділяться навичками з українцями щодо тактичної та контрснайперської підготовки та тактичної медицини.

Навчання 128-й Окремої гірсько-штурмової бригади за програмою ORBITAL/ Фото Сергія Гудака

У навчаннях зайнято близько 600 військових 128-ї бригади, для навчань розроблені окремі модулі для піхоти, сержантів та командирів взводів.

Такі навчання дають можливість на практиці ознайомитися з досвідом британців, ці офіцери усі — учасники бойових дій. Також в кінці навчань військові отримують сертифікат про проходження курсів.