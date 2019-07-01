Британські військові тренують гірських штурмовиків на Закарпатті
40 військовослужбовців британської армії поділяться навичками з українцями щодо тактичної та контрснайперської підготовки та тактичної медицини.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив Богдан Петрик, начальник прес-служби 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
“На Закарпатті проходять міжнародні навчання для військових за програмою ORBITAL, вони стартували 8 червня. Це програма підготовки українських військовослужбовців відповідно до стандартів НАТО під керівництвом військових із Британії,” - повідомив Богдан Петрик.
За його словами, 40 британських офіцерів приїхали на Закарпаття, вони поділяться навичками з українцями щодо тактичної та контрснайперської підготовки та тактичної медицини.
Навчання 128-й Окремої гірсько-штурмової бригади за програмою ORBITAL/ Фото Сергія Гудака
Такі навчання дають можливість на практиці ознайомитися з досвідом британців, ці офіцери усі — учасники бойових дій. Також в кінці навчань військові отримують сертифікат про проходження курсів.