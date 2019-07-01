Британські військові тренують гірських штурмовиків на Закарпатті

Британські військові тренують гірських штурмовиків на Закарпатті

Фоторепортаж
Укрінформ
На Закарпатті проходять міжнародні навчання для військових за програмою ORBITAL.

40 військовослужбовців британської армії поділяться навичками з українцями щодо тактичної та контрснайперської підготовки та тактичної медицини.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив Богдан Петрик, начальник прес-служби 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

“На Закарпатті проходять міжнародні навчання для військових за програмою ORBITAL, вони стартували 8 червня. Це програма підготовки українських військовослужбовців відповідно до стандартів НАТО під керівництвом військових із Британії,” - повідомив Богдан Петрик.

За його словами, 40 британських офіцерів приїхали на Закарпаття, вони поділяться навичками з українцями щодо тактичної та контрснайперської підготовки та тактичної медицини.

Навчання 128-й Окремої гірсько-штурмової бригади за програмою ORBITAL/ Фото Сергія Гудака

У навчаннях зайнято близько 600 військових 128-ї бригади, для навчань розроблені окремі модулі для піхоти, сержантів та командирів взводів.

Такі навчання дають можливість на практиці ознайомитися з досвідом британців, ці офіцери усі — учасники бойових дій. Також в кінці навчань військові отримують сертифікат про проходження курсів.

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