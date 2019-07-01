Sea Breeze: В Одесу прибули корвети з Румунії та есмінець зі США

У рамках підготовки до навчань Sea Breeze в порт Одеси зайшли два румунські корвети й американський есмінець USS Carney DDG64.

Про це повідомляє "Думская".

"Швидкохідний транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma звільнив місце есмінцю на причалі 1-К і, відшвартувавшись, пішов на великій швидкості у відкрите море", - йдеться в повідомленні.

В Одесу прибули корвети з Румунії та есмінець зі США / Фото: dumskaya.net

Зазначається, що першим до порту підійшов румунський корвет Lastunul (бортовий 190), його пришвартували в Практичній гавані. Потім на горизонті з'явився ще один румунський корвет - Contraamiral Eustaciu Sebastian (бортовий 264).

Однак йому довелося пропустити в черзі на швартування американський ракетний есмінець Carney, який, хоча і підійшов трохи пізніше, мав пріоритет у постановці до стінки.

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Завтра очікується прихід до Одеси одного з турецьких фрегатів.

Як повідомляв Укрінформ, учора в Одесу для участі в міжнародних навчаннях Sea Breeze-2019 зайшли грузинський катер берегової охорони "Очамчира" і болгарський корвет "Бадьорий".

Навчання Sea Breeze стартують в Україні з 1 липня. Вони будуть проходити на морі, на суходолі, в повітрі та під водою.