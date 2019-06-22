Корегувальник окупантів отримав 9 років за ґратами

Корегувальник терористів, через якого загинули мирні мешканці Маріуполя, проведе за ґратами 9 років.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області у Facebook.

"За якісного публічного обвинувачення, яке підтримувала в Приморському районному суді м. Маріуполя прокуратура Донецької області, 44-річного місцевого мешкання визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України", - йдеться у повідомленні.

У ході судових слухань встановлено, що у січні 2015 року обвинувачений за власною ініціативою сприяв діяльності терористичної організації ОРДО: цілеспрямовано збирав та передавав деталізовані дані про дислокацію, чисельність, маршрути пересування військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України та інших військових формувань України, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції, зокрема в м. Маріуполі, селах Виноградне, Орловка Волноваського району Донецької області, с. Зоря Володарського району Донецької області, с. Мирне Тельманівського району Донецької області.

У прокуратурі зазначили, що в результаті "співпраці" корегувальника з бойовиками загинули 30 місцевих мешканців та ще 117 отримали поранення. Також значних руйнувань зазнала інфраструктура мікрорайону.

Погодившись з доводами прокуратури винуватості посібника терористів, суд призначив йому покарання у вигляді 9 років за ґратами.