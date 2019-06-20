На Донбасі окупанти 24 рази порушили "тишу", один боєць загинув

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 24 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

"Противник відкривав вогонь по нашим захисникам із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: район населеного пункту Новотроїцьке – з гранатометів різних систем; двічі Лебединське – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; Мар'їнка – зі стрілецької зброї; двічі Піски – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; чотири рази околиці Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; Павлопіль – з автоматичних гранатометів; двічі Богданівка - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; околиці Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 10 разів: район населеного пункту Новозванівка – з автоматичних гранатометів; поблизу Луганського – з автоматичних гранатометів; Зайцеве – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; Попасна – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети; двічі Кримське - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; Світлодарськ – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; двічі район населеного пункту Новотошківське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Південного - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

За минулу добу один український захисник загинув, один отримав поранення та ще один - бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 19 червня одного окупанта знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Павлопіль – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: околиці Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

За поточну добу один український військовослужбовець отримав поранення.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.