В ООН заявляють про покращення умов перетину КПВВ на Донеччині

Заступниця голови представництва Управління комісара ООН у справах біженців Ноель Калхун зауважує, що умови перетину КПВВ у Донецькій області покращилися.

Про це вона заявила на пресконференції у вівторок 18 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ситуація на КПВВ покращилась, наші партнери з "Права на захист" доклали зусиль, щоб виміряти цей процес і попросити людей надати відгуки. Також, спільно з органами влади ми здійснили візити до КПВВ у Донецькій області для оцінки прогресу" - зазначила вона.

Представниця ООН підкреслила, що для людей, які перетинають КПВВ, можна зробити більше і розв'язувати побутові проблеми - зокрема, графіки автобусів, медичні пункти та належний стан санітарних кімнат.

"Якщо раніше ми говорили про те, що вся інфраструктура на КПВВ підтримується лише коштами міжнародних організацій, у 2018 році реконструкція відбулась коштом обласних бюджетів Луганської та Донецької областей - це вже значне покращення", - заявила керівник проекту "Адвокація та правова допомога ВПО" благодійного фонду "Право на Захист" Марія Алєксєєнко.

Вона зауважила, що понад 12% звернень до їхнього благодійного фонду стосується саме проблем із перетином КПВВ.

Алєксєєнко також додала, що наразі "держава бачить цю проблему і готова виділяти кошти на те, щоб ситуація змінювалась на краще".