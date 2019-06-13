Команди не стріляти у відповідь військовим ніхто не давав - Хомчак

Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак запевнив, що українським військовим на Донбасі ніхто не давав команди не стріляти у відповідь.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

"Там іде війна, і всі командири там перебувають на своїх місцях. Командир відділення командує відділенням, командир взводу - взводом, командир роти - ротою. У них жодних команд не відповідати немає", - сказав Хомчак.

За його словами, "ні одна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть. І таких команд не було, таких команд я не отримував від нашого військово-політичного керівництва, і я таких команд не давав. І знаю точно, що командири там в ООС таких команд не давали і не дадуть", - запевнив начальник Генштабу.

За його словами, розповсюдження подібної інформації - це один із елементів інформаційно-психологічної війни.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках ТКГ в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про режим тиші в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь". Згодом Кучма уточнив, що питання щодо заборони давати відсіч у відповідь на обстріли на Донбасі є його думкою, а не рішенням чинного Президента.

Фото: president.gov.ua