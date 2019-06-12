Нова парашутна система: морських піхотинців вчать стрибати з 8000 метрів

Спеціалісти окремої бригади морської піхоти Збройних сил України розпочали повітряно-десантну підготовку з парашутних систем типу "крило".

Про це повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти на своїй сторінці у Facebook.

"Програма десантування включає в себе здійснення стрибків з висоти 3000 м з борту повітряного судна Мі-14 як в денну пору доби, так і вночі, застосовуючи парашутну систему спортивного типу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "особливої цінності" даній парашутній системі додає можливість десантування з надвеликих висот - це близько 8 тисяч метрів (за умови використання кисневого обладнання), а також долати відстань 15 км для прихованої доставки військовослужбовців в район виконання завдання.

Вони навчаються безпечно приземлятися з системою "крило", а не "купол", як було раніше. Освоюють майстерність контролю висоти в темряві.

"Десантування вночі потрібне, аби хлопці вчилися діяти в екстремальних обставинах ночі, коли людина має довіряти всім іншим органам чуттям, окрім зору. Вони навчаються безпечно приземлятися з системою "крило", а не "купол", як було раніше. Ну і, звісно, найскладніше - майстерність контролю висоти в темряві, яку їм треба буде відточити", - зазначив начальник повітряно-десантної служби бригади.

Фото: 36 окрема бригада морської піхоти