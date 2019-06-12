На Чернігівщині формують новий танковий батальйон

На Чернігівщині формують новий окремий танковий батальйон.

Про це у Facebook повідомила прес-служба оперативного командування "Північ".

"12 окремий танковий батальйон оперативного командування "Північ" буде сформований у с. Гончарівське Чернігівського району. Нова військова частина не входитиме до складу 1-ї окремої танкової Сіверської бригади і буде повністю самостійним підрозділом", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз військовий підрозділ отримує бойову техніку, озброєння, матеріальні запаси. Особовий склад формуватиметься виключно військовослужбовцями-контрактниками.

У Гончарівському дислокується 1 окрема гвардійська танкова бригада "Сіверська".

Фото: www.facebook.com/kommander.nord