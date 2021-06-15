Теракт у Пакистані забрав життя чотирьох військових
Укрінформ
Унаслідок вибуху саморобної бомби на південному заході Пакистану загинуло четверо військових.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.
Зазначається, що інцидент трапився у провінції Балохістан, коли на військовий патруль напали терористи.
Наразі триває масштабна пошукова операція, покликана встановити місце перебування нападників.
Нагадаємо: розташована вздовж пакистано-афганського кордону провінція Балохістан довгий час стикалася із серйозними безпековими викликами, оскільки тут активно діяли терористи, базовані як в Пакистані, так і за його межами. Однак після успішної військової операції ситуація стабілізувалася.
Фото: АА