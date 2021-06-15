Теракт у Пакистані забрав життя чотирьох військових

Унаслідок вибуху саморобної бомби на південному заході Пакистану загинуло четверо військових.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.

Зазначається, що інцидент трапився у провінції Балохістан, коли на військовий патруль напали терористи.

Наразі триває масштабна пошукова операція, покликана встановити місце перебування нападників.

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Нагадаємо: розташована вздовж пакистано-афганського кордону провінція Балохістан довгий час стикалася із серйозними безпековими викликами, оскільки тут активно діяли терористи, базовані як в Пакистані, так і за його межами. Однак після успішної військової операції ситуація стабілізувалася.

Фото: АА