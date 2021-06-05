Внаслідок вибуху у Кабулі загинула ведуча новин
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Телеведуча Ariana News Міна Хайрі загинула в результаті вибуху бомби в мікроавтобусі. Померли ще чотири людини, зокрема її мати. Також важко поранені сестра журналістки і ще шість мирних жителів.
23-річна Хайрі працювала ведучою радіо та телепрограм з 2017 року.
Глава Комітету із захисту журналістів в Афганістані Абдул Муід Хашимі повідомив афганській службі Радіо Свобода, що, згідно з попередньою інформацією, Хайрі була ціллю нападу.
З березня минулого року в Афганістані було вбито 11 журналістів і працівників ЗМІ, повідомили цього тижня «Репортери без кордонів». Організація офіційно звернулася до Міжнародного кримінального суду в Гаазі з проханням розслідувати вбивства як можливі військові злочини.
Фото: Xinhua