Внаслідок вибуху у Кабулі загинула ведуча новин

У столиці Афганістану Кабулі внаслідок вибуху загинула ведуча новин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Телеведуча Ariana News Міна Хайрі загинула в результаті вибуху бомби в мікроавтобусі. Померли ще чотири людини, зокрема її мати. Також важко поранені сестра журналістки і ще шість мирних жителів.

23-річна Хайрі працювала ведучою радіо та телепрограм з 2017 року.

Глава Комітету із захисту журналістів в Афганістані Абдул Муід Хашимі повідомив афганській службі Радіо Свобода, що, згідно з попередньою інформацією, Хайрі була ціллю нападу.

З березня минулого року в Афганістані було вбито 11 журналістів і працівників ЗМІ, повідомили цього тижня «Репортери без кордонів». Організація офіційно звернулася до Міжнародного кримінального суду в Гаазі з проханням розслідувати вбивства як можливі військові злочини.

Фото: Xinhua