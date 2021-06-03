Facebook спростовує розблокування акаунта Трампа

Компанія Facebook спростувала чутки, що акаунт експрезидента США Дональда Трампа відновив роботу у соцмережі після блокування.

Як передає Укрінформ, про це у Твітері повідомив речник компанії Енді Стоун.

«Ні, нічого не змінилося щодо статусу присутності (екс- ред.)президента Трампа на нашій платформі», - написав він.

За словами Стоуна, акаунт Трампа у Фейсбуці залишається безстроково заблокованим.

Журнал Forbes зазначає, що у середу у соцмережах з’явилися, нібито, світлини постів у Фейсбуці ексглави Білого дому Дональда Трампа, а користувачі почали стверджувати, що йому відновили доступ до акаунта.

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Як повідомляв Укрінформ, після заворушень на Капітолійському пагорбі 6 січня, в результаті яких загинули п'ятеро людей, Фейсбук та Інстаграм забанили акаунти експрезидента США Дональда Трампа.

Спочатку його було заблоковано на 24 години, потім «на невизначений термін». Керівник соцмережі Марк Цукерберг заявив про «занадто великі» ризики від повідомлень Трампа.

Також були заблоковані акаунти Трампа у Твітері і Ютубі.