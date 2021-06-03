Лідери Сербії та Косово зустрінуться для укладення мирної угоди

Лідери Сербії та Косово планують найближчим часом зустрітися, щоб відновити діалог, за посередництва ЄС, що дозволить нормалізувати відносини та вивести обидві країни на шлях членства в ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

Про це заявив представник ЄС на перемовинах Мирослав Лайчак.

Мирослав Лайчак - колишній міністр закордонних справ Словаччини, заявив, що вже визначена дата зустрічі нового голови уряду Косово Альбіна Курті та президента Сербії Александра Вучича. Він додав, що незабаром цю дату оголосить керівник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

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Лайчак відзначив, що діалог за участі ЄС є єдиним шляхом до членства у Європейському Союзі для обох країн. Переговори про членство розпочалися десять років тому, але в останні роки зупинились.

"Неможливо обійти діалог (між Косово та Сербією - ред.) це стосується як Сербії, так і Косово", - сказав Лайчак, спеціальний представник ЄС на мирних перемовинах Белграду та Приштини.

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Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Сербію та Косово до нормалізації відносин та остаточного взаємного визнання.

Колишній сербський автономний край Косово проголосив незалежність 2008 року в односторонньому порядку. Більшість країн ЄС, а також Сполучені Штати Америки й Канада відразу визнали незалежну державу. Сербія досі вважає Косово частиною своєї території. Україна не визнала Косово, так само як і РФ та Китай.