Індійський літак розвернули через кажана на борту

Літак компанії Air India, який прямував з Делі до Нью-Йорку, довелося розвернути після того, як салоном почав літати кажан.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Твіттер Asianet Newsable.

Літак розвернули після вильоту, оскільки з'ясувалося, що у салоні є кажан, тварина почала літати салоном та лякати пасажирів.

WATCH: @airindiain flight AI-105 from Delhi to Newark returned midway on Thursday after the pilot reported the presence of a bat onboard to ATC.



Fumigation was carried out and a dead bat carcass was retrieved from seat 8DEF area. pic.twitter.com/haq9B4tzDB — Asianet Newsable (@AsianetNewsEN) May 29, 2021

Після посадки спеціалісти провели у літаку повну фумігацію — заповнили салон газоподібними пестицидами, які отруюють тварину. Після цього вже мертвого кажана забрали з салону лайнера.