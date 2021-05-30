Індійський літак розвернули через кажана на борту

Індійський літак розвернули через кажана на борту

Відео
Укрінформ
Літак компанії Air India, який прямував з Делі до Нью-Йорку, довелося розвернути після того, як салоном почав літати кажан.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Твіттер Asianet Newsable.

Літак розвернули після вильоту, оскільки з'ясувалося, що у салоні є кажан, тварина почала літати салоном та лякати пасажирів.

Після посадки спеціалісти провели у літаку повну фумігацію — заповнили салон газоподібними пестицидами, які отруюють тварину. Після цього вже мертвого кажана забрали з салону лайнера.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-