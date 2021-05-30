Рок-співака Мериліна Менсона звинуватили у зґвалтуванні — ЗМІ

Рок-співака Мериліна Менсона звинувачують у зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Позов подала жінка, яка стверджує, що зустрічалася зі співаком понад 10 років тому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє журнал People.

Жінка, ім'я якої не називається, стверджує, що рокер зґвалтував її та вчиняв щодо неї сексуальне насильство кілька разів під час їхніх відносин у 2011 році.

Позивачка також вказала у скарзі, що Менсон показав їй відеозапис, на якому нібито знущався з молодої жінки: прив'язував її до стільця, погрожував пістолетом. При цьому він нібито сказав, що знімав відео в 1996 році, після виступу в Hollywood Bowl.

Нагадаємо: у травні влада американського міста Гілфорд видала ордер на арешт Менсона у зв’язку з агресивною поведінкою. Раніше, у лютому, правоохоронні органи Лос-Анджелеса повідомили про розслідування у зв'язку зі звинуваченнями щодо Менсона в побутовому насильстві.