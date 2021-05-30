До берегів Тринідаду і Тобаго прибило судно з 14 тілами
Укрінформ
Біля берегів островів Тринідад і Тобаго виявили судно з 14 тілами в стані сильного розкладання.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
"Поліція почала розслідування у зв'язку з виявленням 14 тел .., складених в човні, яка була помічена сьогодні вранці в чотирьох милях від Бель-Гарден, Тобаго", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронцям про "дивному судні" повідомили місцеві рибалки.
"Досліджуючи (судно - ред), рибалки виявили розкладаються тіла ... все в стані сильного розкладання", - повідомляє відомство.
Відзначається, що рибалки витягли судно на берег і викликали правоохоронців. Останні встановили, що всі загиблі були чоловіками. Їх тіла доставили в морг для упізнання і для з'ясування причини смерті.