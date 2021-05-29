У контейнеровоза в Суецькому каналі зламався двигун: обійшлося без блокування руху

У Суецькому каналі в п'ятницю вийшов з ладу контейнеровоз, який був відбуксований та відремонтований, тож на рух по цьому стратегічному водному шляху жодного негативного впливу сталося.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на адміністрацію Суецького каналу.

Так, 353-метровий вантажний корабель Maersk Emerald зазнав раптової поломки двигуна поблизу Ісмаїлії під час проходу на південь через канал, але він був одразу перенаправлений буксирами та відправився в зону очікування для технічних перевірок.

Під час інциденту деякі судна були спрямовані через другу смугу, створену під час розширення частини каналу, завершеного у 2015 році.

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Судноплавна компанія Leth Agencies також повідомила, що рух транспорту в каналі відбувався безперебійно після того, як Maersk Emerald був відбуксований.

Нагадаємо: контейнерне судно «Ever Given» застрягло на мілині в Суецькому каналі упродовж шести днів у березні цього року, перекривши рух в обох напрямках і порушивши глобальну торгівлю.