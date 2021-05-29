У контейнеровоза в Суецькому каналі зламався двигун: обійшлося без блокування руху
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на адміністрацію Суецького каналу.
Так, 353-метровий вантажний корабель Maersk Emerald зазнав раптової поломки двигуна поблизу Ісмаїлії під час проходу на південь через канал, але він був одразу перенаправлений буксирами та відправився в зону очікування для технічних перевірок.
Під час інциденту деякі судна були спрямовані через другу смугу, створену під час розширення частини каналу, завершеного у 2015 році.
Судноплавна компанія Leth Agencies також повідомила, що рух транспорту в каналі відбувався безперебійно після того, як Maersk Emerald був відбуксований.
Нагадаємо: контейнерне судно «Ever Given» застрягло на мілині в Суецькому каналі упродовж шести днів у березні цього року, перекривши рух в обох напрямках і порушивши глобальну торгівлю.