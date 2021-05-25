26 травня – День Незалежності Грузії!

У 2021 році виповнюється 103 роки Демократичній Республіці Грузія, а також 30 років з дня відновлення Незалежності

26 травня 1918 року на Першому Засіданні Національної ради Грузії була проголошена Незалежність Грузії. Незважаючи на нетривалий період свого існування (1918-1921 рр.), Демократична Республіка Грузія в довгостроковій перспективі мала значний вплив на розвиток грузинської державності. Акт про Незалежність проголосив основні принципи державного устрою та політики країни: державний суверенітет; демократична республіка, як політична форма незалежної Грузії; нейтралітет; доброзичливість з усіма державами, особливо з сусідами; громадянська і політична свобода; вільний розвиток для національних меншин. Грузія свого часу стала однією з перших країн, де жінки отримали право голосу і право балотуватися на виборах. Це було викладено в Конституції 1921 року, в якій основна увага приділялася демократичним цінностям і принципам, а також створенню і зміцненню демократичних інститутів Грузії. У 1991 році країна повернула свій суверенітет, що стало поворотним моментом в історії Грузії, змінив майбутнє країни. На референдумі 31 березня 1991 року 99,08% населення проголосували за єдине питання: «Чи підтримуєте ви відновлення незалежності Грузії відповідно до Акту проголошення Незалежності Грузії від 26 травня 1918 року?». Згодом, Верховна Рада Грузії одноголосно прийняла Акт про відновлення державної незалежності Грузії в другу річницю придушення Радянською армією мирних протестів в Тбілісі 9 квітня 1989 року.

З моменту здобуття незалежності Грузія стала об'єктом гібридної війни з боку Російської Федерації, спрямованої на дестабілізацію країни, утримання її в сфері впливу і перешкоджання її демократичному розвитку та прозахідного зовнішньополітичного вибору. І сьогодні Грузія продовжує боротьбу за територіальну цілісність. Російська Федерація грубо порушує основоположні принципи міжнародного права, суверенітет і територіальну цілісність Грузії і продовжує незаконну окупацію невід'ємних регіонів країни - Абхазії і регіону Цхінвалі / Південної Осетії. Москва продовжує спроби чинити тиск на Уряд Грузії і суспільство за допомогою різних гібридних інструментів і продовжує розділяти наше населення новою «берлінською стіною» - колючим дротом.

Незважаючи на виклики, за останні три десятиліття, крок за кроком, Грузія знову створила міцну основу для розбудови незалежної держави. Сьогодні і щодня робота держави триває. 30 років незалежності принесли значні зміни як країні, так і її громадянам. Рішучість і відданість справі дозволили подолати перешкоди як нашій державі, так і нашому суспільству, роблячи нас більш стійкими та витривалими.

За останні 30 років Грузія встановила дипломатичні відносини з усіма європейськими країнами. Чудові двосторонні відносини з європейськими партнерами перейшли в стратегічне партнерство, були створені різні формати діалогу на високому рівні, такі як: Французько-грузинський діалог імені Дмитра Амілахварі (2019); Тристоронні Грузино-Німецько-Французькі консультації (2018), Стратегічний діалог Уордропа між Грузією і Сполученим Королівством (2014); Стратегічне партнерство між Грузією і Україною (2017); Щорічна Грузино-Литовська комісія з європейської та євроатлантичної інтеграції (2010). Тісна співпраця з країнами Балтії та Вишеградської групи забезпечує взаємовигідне політичне партнерство, співробітництво в сфері безпеки та секторальної співпраці, а також спільні зусилля для європейської безпеки. Більше того, багатопланова співпраця з Польщею вийшла на рівень стратегічного партнерства. Формат Тбіліської конференції, встановлений в 2015 році, став важливою основою, що передбачає активну підтримку з боку Польщі на шляху до європейської інтеграції Грузії. Традиційно дружні і близькі політичні відносини між Грузією та Румунією поступово трансформувалися в стратегічний формат - відповідні процедури ведуться для підписання в майбутньому «Спільної Декларації про встановлення стратегічного партнерства» (вже заплановано на 2021 рік).

За останні три десятиліття процес інтеграції Грузії в НАТО значно просунувся вперед. Динамічні і змістовні відносини призвели до того, що Грузія стала країною-кандидатом в НАТО, яка має всі практичні інструменти для підготовки до членства в Північноатлантичному Альянсі. На саміті в Бухаресті в 2008 році союзники прийняли важливе рішення щодо Грузії - вони прямо заявили: «Грузія стане членом НАТО» (3 квітня 2008 р.). Грузія вносить значний вклад в операції під проводом НАТО щодо забезпечення загальної євроатлантичної безпеки, наша країна одна з найбільших донорів серед країн-учасниць Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) в Афганістані з 2004 по 2014 рік; з 2015 року по даний час бере участь в «Місії рішучої підтримки» (RSM) в Афганістані. Грузія успішно використовує відповідні інструменти політичного діалогу і практичного співробітництва з Північноатлантичним Альянсом, такі як: Комісія НАТО-Грузія (з 2008 року), Істотний пакет НАТО-Грузія (з 2014 року).

З 2014 року Грузія отримала статус Партнера з розширеними можливостям, як одна з найближчих і найбільш сумісних партнерів. В останні роки Чорне море стало особливо важливим для Північноатлантичного Альянсу та Грузії, оскільки прибережна країна відіграє стратегічну роль у забезпеченні безпеки і стабільності на Чорному морі. Стратегічна концепція НАТО 2030 підкреслює, що Альянсу необхідно прагнути до розширення і зміцнення партнерських відносин з Грузією, як з країнами із вразливою демократією, які прагнуть до членства і знаходяться під постійним зовнішнім і внутрішнім тиском з боку Росії.

Останні тридцять років незалежності продемонстрували силу європейських прагнень Грузії та знайшли відображення у все більш тісній інтеграції Грузії з Європейським Союзом. Країна стала одним з найближчих і надійних партнерів Європейського Союзу по сусідству.

Відносини між ЄС і Грузією в останні роки характеризувалися безпрецедентною в історії динамікою, ефективно підкріпленою Угодою про асоціацію між ЄС і Грузією (підписана в 2014 році), яка уможливлює сталу політичну асоціацію та далекосяжну економічну інтеграцію. З моменту початку реалізації даної Угоди, включаючи DCFTA, Грузія разом з європейськими партнерами відбудовували інститути, юридичні відносини, економіку, освіту, торгівельні відносини, інвестиційний клімат, транспорт, енергетику, цифрову економіку і т. і., що в 2016 році призвело до приєднання країни до Договору про заснування Енергетичного співтовариства.

Безперервний прогрес Грузії в політичних і економічних реформах привів до безвізового режиму для громадян Грузії (з 2017 року), тим самим відкривши нові можливості для бізнесу, досліджень, академічної роботи та культурного обміну. Грузія визнана провідним реформатором в регіоні Східного партнерства. В рамках програми ERASMUS + Грузія зберігає 6-е місце серед 141 країн-партнерів програми за кількістю мобільності. Сьогодні Грузія продовжує виконувати свої зобов'язання щодо реформ, спрямованих на зміцнення своїх демократичних інститутів, поліпшення повсякденного життя пересічних громадян і відкриття нових можливостей для подальшого зближення ЄС і Грузії, поки обидва партнери не будуть готові до наступного важливого кроку - приєднання Грузії. Грузія заявила про своє політичне зобов'язання офіційно подати заявку на членство в 2024 році.

Сполучені Штати були однією з перших країн, які визнали незалежність Грузії, і більше 15 років потому, в 2009 році, наші держави підписали Хартію про стратегічне партнерство між США і Грузією, яка підняла довгострокове співробітництво на істотно вищий - стратегічний рівень. Протягом останніх трьох десятиліть США підтримували Грузію, надаючи рішучу підтримку її демократичному розвитку, зміцненню обороноздатності і прискоренню економічного зростання. В Грузії проводяться два великих багатонаціональних військових навчання: Agile Spirit з 2011 року і Noble Partner з 2015 року. США є одним з найбільших донорів Грузії. З 1999 року USAID надала близько 1,657 мільярда доларів на підтримку демократичних реформ, вільної ринкової економіки, зміцнення громадянського суспільства, державної служби, охорони здоров'я, освіти, економічного зростання та євроатлантичної інтеграції.

Грузія користується суттєвою підтримкою з боку законодавчого органу США, що підтверджується конкретними законодавчими актами: Резолюція (H.Res.660) від 2016 року на підтримку територіальної цілісності Грузії, «Закон про підтримку Грузії» (HR598) Палати представників в 2019 році, включення Грузії до Консолідованого закону про бюджетні асигнування в 2017 році. В поточному році фінансова підтримка Грузії склала понад 132 млн доларів США (за останні 5 років збільшилась на 50 млн доларів США).

З 1991 року Грузія та Канада встановили дружні та партнерські відносини, поступово просуваючи всеосяжний політичний діалог і співробітництво в усіх напрямках, включаючи оборону і безпеку. Канада залишається прихильником суверенітету і територіальної цілісності Грузії, процесу демократичних реформ та євроатлантичної інтеграції.

Грузія встановила тісні партнерські відносини з Китайською Народною Республікою, включаючи Угоду про вільну торгівлю (2018 г.) і прямі перельоти в КНР з 2011 року. Розвиток транзитного та транспортного потенціалу залишається пріоритетом для країни і дозволяє надавати дієву підтримку ініціативі «Один Пояс, один Шлях», спрямованої на поліпшення сполучення між Європою і Азією і поглиблення регіональної економічної інтеграції. З цією метою в Грузії проходить великомасштабний Тбіліський форум по Шовковому шляху, в якому беруть участь основні зацікавлені сторони.

Грузія продовжує зміцнювати політичні та економічні відносини з Японією. Країни заявили про свою прихильність до забезпечення міжнародного миру і стабільності і недавно підписали Угоду про лібералізацію, сприяння та захист інвестицій (у 2021 році). Японія послідовно підтримує демократичний і економічний розвиток Грузії. Спрощення візових вимог для громадян Грузії з 2017 року сприяє встановленню контактів між людьми. Швидко розвивається співробітництво з Республікою Корея, що призвело до відчутного прогресу в політичному житті, торгівлі, туризмі, енергетиці, культурі та освіті. У 2021 році почалися переговори про режим вільної торгівлі між країнами.

За три десятиліття незалежності Грузія успішно приєдналася до великих міжнародних організацій, включаючи Організацію Об'єднаних Націй та Організацію з безпеки і співробітництва в Європі в 1992 році, а також Раду Європи в 1999 році. У розпал всесвітньої пандемії Грузія вперше головувала в Комітеті міністрів Ради Європи (27 листопада 2019 року - 15 травня 2020 року) та отримала високу оцінку на міжнародному рівні.

Грузія своєю активною дипломатією заручилася рішучою підтримкою міжнародного співтовариства по пріоритетним національним питанням, що знайшло відображення в численних рішеннях і резолюціях, що виражають, серед іншого, підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів, засуджуючи агресію Росії та окупацію регіонів Грузії, а також захисту прав вимушених переселенців і людей, які проживають в обох окупованих регіонах.

У 2021 році Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс історичне рішення у справі Грузії проти Росії, що є безпрецедентною міжнародно-правовою перемогою Грузії над Росією, яка підтверджує окупацію і діючий контроль Росії над Абхазією і Цхінвальським регіоном Грузії.

Співпраця і ефективна колаборація з сусідами для забезпечення безпеки, стабільності та сталого розвитку в регіоні були пріоритетом зовнішньої політики Грузії протягом останніх трьох десятиліть. Жваве двостороннє співробітництво Грузії з Туреччиною, Вірменією і Азербайджаном має політичний, економічний, торгівельний, а також особистісний вимір.

Грузія підтримує стратегічне партнерство (з 2016 року) і активне економічне співробітництво з Туреччиною, яка є найбільшим торговим партнером з режимом вільної торгівлі з 2008 року. Дві країни також погодилися розширити зону вільної торгівлі, застосувавши діагональну кумуляцію між Грузією, Туреччиною і ринком ЄС (2021). Туреччина також є одним з найбільших інвесторів в економіку Грузії, в той час як громадяни Грузії і Туреччини користуються спрощеним режимом пересування на підставі посвідчень особи.

Грузія і Азербайджан, будучи стратегічними партнерами, починаючи з 1996 року, користуються режимом вільної торгівлі, юридично регульованої як в двосторонньому, так і в багатосторонньому форматах (ГУАМ). Протягом багатьох років Азербайджан залишаєтья одним з основних торговельно-економічних партнерів Грузії. Тристороння платформа між Грузією, Туреччиною і Азербайджаном, створена в 2012 році міністрами закордонних справ («Трабзонська декларація»), залишається успішним форматом з великим потенціалом для подальшого розширення співпраці між трьома державами.

Грузія має довгу історію міжособистісних, політичних, економічних і добросусідських відносин з Вірменією, і ці зв'язки будуть поступово розвиватися.

Активне і триваюче співробітництво між Грузією та Ізраїлем призвело до укладення міжурядової Угоди про тимчасове працевлаштування громадян Грузії в певних секторах ринку праці в Державі Ізраїль (2020). Громадяни Грузії користуються безвізовим режимом з Ізраїлем з 2014 року. Вже завершене техніко-економічне обґрунтування доцільності укладання угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем, за підсумками було прийнято спільну заяву про початок переговорів щодо оформлення такої угоди.

За останні три десятиліття Грузія продемонструвала значний прогрес в економічній дипломатії. Країна стала членом Світової організації торгівлі 14 червня 2000 року. На даний момент країна має вільну торгівлю з ринками із загальною кількістю споживачів в 2,3 мільярди - Угоди про вільну торгівлю з Великобританією, Туреччиною, країнами СНД, країнами ЄАВТ, Китаєм і DCFTA з ЄС; в той же час користується режимом Генералізованої системи преференцій США (GSP) на ринках з 490 мільйонами споживачів -в США, Канаді та Японії. Грузія є лідером в регіоні з точки зору стабільності та інвестиційної привабливості, що підтверджується двосторонніми інвестиційними угодами, чинними з 34 країнами (станом на березень 2021 року), тоді як країна має чинні договори про уникнення подвійного оподаткування з 56 країнами. Грузія успішно створила чотири вільні індустріальні зони (ВІЗ) в Поті, Кутаїсі (дві ВІЗ) і столиці Тбілісі.

Розвиток транзитного та транспортного потенціалу призвело до участі в Транспортному коридорі Європа-Кавказ-Азія (ТРАСЕКА) з 1993 року; успішно реалізується доставка каспійських вуглеводневих ресурсів на захід і сприяння енергетичній безпеці / диверсифікації Європи; участь в будівництві залізниці Баку-Тбілісі-Карс і пряме з'єднання Грузії з Європейським Союзом через Кавказьку кабельну систему, введену в дію у 2008 році через Чорне море.

Грузія є постійним учасником багатьох міжнародних заходів по виноробству. У 2017 році Грузія успішно провела виставку Cradle of Wine в світовому центрі винної цивілізації - Cité des Civilizations Du Vin в Бордо, Франція.

Насичена і різноманітна культура Грузії залишила свій слід на світовій арені. Наступні пам’ятки Грузії внесені до Списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО: історичні пам'ятники Мцхета (1994); Монастир Гелаті (1994); район Верхнього Сванеті (1996). До Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини віднесені: грузинський поліфонічний спів (2008); стародавній грузинський традиційний метод виноробства в «квеврі» (2013); жива культура трьох систем грузинської писемності (2016); «чідаоба» - різновид боротьби в Грузії (2018).

Участь Грузії в якості почесного гостя на Франкфуртському книжковому ярмарку 2018 стала унікальною можливістю продемонструвати багату і різноманітну культуру країни, давні традиції книговидання та літературну спадщину, і в той же час, стала нагодою для ознайомлення міжнародного співтовариства із сучасною Грузією. З 23 квітня 2021 року Тбілісі на рік стало Світовою столицею книги ЮНЕСКО.

Розвиток і зміцнення демократичних інститутів, зусилля щодо поліпшення економіки, турбота про добробут громадян Грузії є пріоритетами керівництва грузинської держави. Долаючи внутрішні і зовнішні перешкоди, Грузія наближається до заповітної мети - стати гідним членом міжнародного співтовариства.

Надзвичайний та Повноважний Посол Грузії в Україні та Постійний Представник Грузії при ОДЕР-ГУАМ Теймураз Шарашенідзе